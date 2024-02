Ainda não chegou momento de cortar juros, afirma presidente do Banco da Inglaterra

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta terça-feira, 1º de fevereiro, que ainda não chegou o momento de cortar juros, visto que o BC inglês precisa estar mais confiante de que a inflação chegará à meta oficial de 2% e permanecerá nesse nível, embora os preços estejam "caminhando na direção certa".

Bailey, que falou em coletiva de imprensa após o BoE decidir manter seu juro básico em 5,25% pela quarta vez consecutiva, comentou que a política monetária restritiva do BoE tem conseguido conter as pressões dos preços britânicos, mas ressaltou que a inflação vem se mantendo acima da meta por mais tempo do que o previsto.

Segundo Bailey, não há expectativa de quedas substanciais nos preços de energia e pressões inflacionárias no setor de serviços têm se mantido de modo persistente.