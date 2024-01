Tesouro dos EUA detalha planos trimestrais para leilões de Treasuries

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou nesta quarta-feira, 31, comunicado, no qual detalha seus planos trimestrais para leilões de Treasuries. Ele está oferecendo US$ 121 bilhões em títulos, para refinanciar aproximadamente US$ 105,1 bilhões de bônus em mãos privadas que vencem até 15 de fevereiro, diz o texto. "Esta emissão levantará novo dinheiro de investidores privados de aproximadamente US$ 15,9 bilhões", acrescenta.

Os títulos são uma note de 3 anos, no montante de US$ 54 bilhões, com vencimento em 15 de fevereiro de 2027; uma de 10 anos, no montante de US$ 42 bilhões, com vencimento em 15 de fevereiro de 2034; e um bônus de 30 anos, no montante de US$ 25 bilhões, com vencimento em 15 de fevereiro de 2054.

O comunicado destaca que, desde agosto de 2023, o Tesouro "tem elevado de modo significativo os tamanhos das emissões para cupom nominal e notas de juro flutuante (FRNs, na sigla em inglês). Acrescenta que planeja elevar de modo gradual os tamanhos dos cupons no trimestre de fevereiro a abril deste ano e avalia que as mudanças acumuladas o deixam bem posicionado para lidar com potenciais mudanças na perspectiva fiscal e no ritmo e duração de futuros vencimentos.