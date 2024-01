Taxas futuras de juros estáveis refletem compasso de espera por Fed e Copom

Os juros futuros rondam a estabilidade, com viés de baixa em meio ao recuo dos rendimentos dos Treasuries, mas o movimento é limitado pelo avanço do dólar, enquanto o investidor aguarda as decisões sobre juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Comitê de Política Monetária (Copom). Às 9h23 desta quarta-feira, 31, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 batia mínima de 9,980%, de 9,986% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 tinha mínima de 9,850%, de 9,867%, e o para janeiro de 2029 estava em 10,305%, de 10,321% no ajuste de terça-feira, dia 30.