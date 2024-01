Programa de estágio está com inscrições abertas; veja detalhes

O programa de estágio no SAS Educação está com inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro. As atuações podem ser tanto em áreas de apoio (marketing, sucesso do cliente, gente e gestão) como em áreas de produtos e serviços.

Isso porque, de acordo com o avanço nas etapas do processo seletivo, os recrutadores irão definir o setor adequado para o perfil de cada estudante.

Os estagiários selecionados terão a oportunidade de liderar um projeto, com uma trilha de desenvolvimento idealizada para impulsionar a sua carreira.