Moody's rebaixa rating da Gol de Caa2 para Ca, com perspectiva negativa

A Moody's informa em comunicado que rebaixou nesta quarta-feira, 31, o rating da Gol Linhas Aéreas Inteligentes de Caa2, para Ca, com perspectiva negativa. A agência diz que, após suas ações de hoje, os ratings da Gol, Gol Equity Finance, Gol Finance e Gol Finance (LuxCO) serão retirados em breve, como consequência do fato de a empresa ter entrado com pedido de recuperação judicial ("chapter 11") nos Estados Unidos.

A Moody's diz que o passo da Gol nos EUA é resultado de uma queima de caixa acumulada e da alta alavancagem da empresa, derivada de juros elevados, de aeronaves Boeing MAX em solo e dos efeitos da pandemia, que levaram a um enfraquecimento no perfil de liquidez e a uma estrutura de capital "insustentável".

A agência ainda afirma que a perspectiva negativa reflete a visão de um período prolongado de recuperação para a Gol, como parte da reorganização e de sua "flexibilidade financeira limitada", o que poderia levar a perdas maiores que o previsto para os credores segurados e não segurados.