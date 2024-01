Mercado conta com novo corte de 0,5 ponto da Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anuncia nesta quarta-feira, 31, a nova taxa básica de juros (Selic) do País em meio a incertezas fiscais e à piora da inflação de serviços detectada no fim do ano - a despeito da surpresa positiva nos preços dos demais setores.

Com esse cenário, economistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmam que o BC deve manter a cautela e seguir o plano já anunciado - novo corte de 0,5 ponto porcentual, o que levaria a Selic para 11,25% ao ano -, contando com alguma ajuda do câmbio ao longo de 2024 para, enfim, reancorar as expectativas do mercado para o IPCA nos próximos anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mês passado, o Copom cortou a Selic pela quarta vez consecutiva em 0,5 ponto, para os atuais 11,75% ao ano. O colegiado manteve ainda a sinalização de que esse ritmo de corte continuaria sendo o mais apropriado para as "próximas reuniões". De acordo com levantamento do Projeções Broadcast, a realização de ao menos três novas reduções de 0,5 ponto da taxa Selic, nas reuniões de janeiro a maio, é o cenário de 56 das 60 casas (93%) consultadas.