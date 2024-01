Lucro líquido recorrente do Santander Brasil é de R$ 2,204 bi no 4º tri, alta de 30,5% em 1 ano

O Santander Brasil registrou lucro líquido recorrente de R$ 2,204 bilhões no quarto trimestre de 2023, de acordo com números publicados nesta quarta-feira (31). Em um ano, o resultado do banco teve alta de 30,5%, mas em relação ao terceiro trimestre de 2023, a variação foi negativa em 19,2%.

No comparativo anual, a recuperação judicial da Americanas, iniciada em janeiro do ano passado, explica o salto no resultado do banco. O Santander provisionou cerca de 30% da exposição que tinha à rede no balanço do quarto trimestre de 2022, o que pressionou os resultados daquele período.

Em 2023, o lucro do Santander no País caiu 27,3%, para R$ 9,383 bilhões. Além do caso Americanas, o banco manteve um viés conservador na concessão de crédito, o que reduziu o ímpeto das margens. Ao mesmo tempo, os patamares de provisões contra a inadimplência continuaram altos, para fazer frente aos atrasos de operações concedidas até o final de 2021.