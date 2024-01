Lavras da Mangabeira ganhará repasse de R$ 800 mil para nova infraestrutura

O investimento será repassado pelo Ministério do Turismo (MTur) . Ao total, serão enviados mais de R$ 6 milhões para quatro cidades do Norte e Nordeste para a construção e reforma de atrativos turísticos.

Também no Amazonas, Careiro vai receber um investimento de mais de R$ 960 mil para a restauração do mercado municipal.

Já o município de Bezerros, em Pernambuco, terá o repasse de R$ 1,5 milhão para a reforma e construção da infraestrutura do polo cultural de Serra Negra.



Obras realizadas no Brasil



Em 2023, de acordo com o Ministério do Turismo, foi registrada a conclusão de mais de 500 obras que receberam apoio financeiro do órgão.

Também foram iniciadas outras 279 obras de infraestrutura turísticas, segundo o levantamento da pasta, promovidas com recursos do ministério.

O MTur destaca que as obras apoiadas pelo setor turístico do governo são realizadas, preferencialmente, nos municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta do Programa de Regionalização do Turismo (PRT).