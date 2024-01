Juros: Taxas recuam com mercado de olho em mensagem do Fed

Os juros futuros terminaram o dia em baixa moderada a partir dos vencimentos intermediários, numa dinâmica conduzida basicamente pelo ambiente externo, com a reunião de política monetária nos Estados Unidos no foco. A ponta curta esteve mais engessada, com pouca oscilação e players evitando definir posições antes do Copom, ainda que a expectativa por mudanças no comunicado seja baixa.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 9,985%, de 9,986% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caiu de 9,69% para 9,66%. O DI para janeiro de 2027 encerrou com taxa de 9,79%, de 9,86% ontem, e a do DI para janeiro de 2029 passou de 10,32% para 10,23%.

Pela manhã, a curva americana já vinha sendo pressionada para baixo com dados mais fracos da pesquisa ADP, que trouxeram bom presságio para o payroll na sexta-feira. Pouco antes do resultado do comunicado, os DIs chegaram a renovar mínimas, perderam fôlego após o comunicado, voltaram a acelerar e depois a desacelerar com a entrevista coletiva do presidente da instituição, Jerome Powell.