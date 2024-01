Indicador de incerteza da FGV sobe 2,1 pontos em janeiro, para 109,1 pontos

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas subiu 2,1 pontos em janeiro, para 109,1 pontos. Apesar da alta, o indicador manteve-se na região avaliada como de incerteza moderada. Enquanto o componente Mídia subiu 4 pontos, as avaliações de especialistas sobre a economia (Expectativas) caíram 6,2 pontos.

"A alta do indicador de incerteza em janeiro foi determinada pelo componente de Mídia, já que o componente de Expectativas recuou no mês, atingindo o menor nível desde 2017. A análise de texto das notícias consideradas como indicativas de incerteza econômica sugere certa tranquilidade no front macroeconômico interno (juros, inflação e câmbio), exceto no que diz respeito ao cumprimento ao longo do ano das metas estabelecidas no arcabouço fiscal", avaliou a economista do FGV Ibre Anna Carolina Gouveia.

Segundo ela, as maiores fontes de pressão para a alta do IIE-Br no mês vieram de fatores como o aumento do pessimismo com a economia global, previsões menos favoráveis para o crescimento chinês e riscos geopolíticos diversos.