Ibovespa sobe para nível de 128 mil pontos, mesmo com queda na maioria das bolsas no exterior

No último pregão de janeiro, o Ibovespa abriu no zero a zero mas migrou para alta, apesar da queda da maioria das bolsas internacionais e das commodities. A elevação é vista como um ajuste, dadas as duas últimas sessões em que fechou em baixa. Ficam no radar a taxa de desemprego brasileira, informada mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 7,4%, a menor desde 2014, e o balanço do Santander Brasil.

Contudo, a alta tende a ser insuficiente para apagar o tombo de cerca de 4,42% deste mês até as 10h40, o que será o pior desde janeiro de 2016.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,4% no trimestre encerrado em dezembro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados mais cedo pelo IBGE. Essa é a menor taxa de desemprego para um quarto trimestre desde 2014 (6,6%).