FMI: conflito em Gaza e tensão marítima ampliam incerteza no Oriente Médio e norte da África

O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou sua expectativa para o crescimento econômico na região do Oriente Médio e norte da África (MENA, na sigla em inglês), de 3,4% em outubro a 2,9% agora, e destacou o fato de que o conflito entre Israel e o Hamas é negativo e ainda amplia incertezas para a área. Em atualização sobre a perspectiva econômica regional publicada nesta quarta-feira, 31, o FMI diz que entre os efeitos que pesam na atividade estão o conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza; cortes na produção de petróleo; e a necessidade continuada de uma política apertada em várias economias.

Os distúrbios sociais também têm aumentado, segundo o Fundo. Em 2023, ele estima que o crescimento da região tenha sido de 2,0%. Para 2025, a projeção é de avanço de 4,2%. Além do conflito em Gaza, o relatório cita a piora no quadro de segurança no Mar Vermelho, que provoca preocupações sobre o impacto do conflito sobre o comércio e o custo do transporte marítimo de cargas, "com potenciais implicações para as cadeias de produção globais e o comércio de commodities".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O FMI afirma que várias companhias de transporte marítimo têm anunciado desvios em sua rota, em busca de alternativas para evitar a região em que ocorrem ataques de rebeldes houthis, no Iêmen. E recorda que, durante o primeiro semestre de 2023, o comércio no Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, representava cerca de 12% do comércio global, incluindo 30% do tráfego global de contêineres, além de 8% dos embarques no mundo de gás natural liquefeito.