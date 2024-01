Faturamento líquido total do setor de máquinas cai 13,2% em dezembro ante novembro, diz Abimaq

O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos brasileiro caiu 13,2% em dezembro, na comparação com novembro, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com dezembro do ano passado, o faturamento líquido total da indústria caiu 22,4%.

Com o resultado, a Abimaq aponta que houve queda de 11% no faturamento líquido do setor em 2023 na comparação com o ano anterior.

As exportações brasileiras de máquinas e equipamentos subiram 14,5% entre novembro e dezembro. Na comparação com dezembro do ano passado, porém, os embarques de máquinas e equipamentos para o exterior contraíram 5%.