Destaque de 2024 será recuperação do investimento, diz SPE da Fazenda em 'Balanço Macrofiscal'

A retomada do investimento, que deixará de contribuir negativamente para a dinâmica de crescimento do Brasil, é apontada como o destaque para 2024 em estudo divulgado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda nesta quarta-feira, 31. A nota "Balanço Macrofiscal de 2023 e perspectivas para 2024" pontua que a expectativa é de que a recuperação do investimento compense parcialmente a menor contribuição do consumo e setor externo para o avanço da economia. A projeção da SPE para crescimento do PIB em 2024 continua em 2,2% e foi considerada "conservadora".

"O retorno do investimento é prerrogativa essencial para que a produtividade do país, que parece ter ganhado impulso em 2023, volte de fato a crescer", destaca o estudo.

O documento cita que há vários vetores que auxiliarão no processo. No caso do desempenho da formação bruta de capital, foram citados os menores spreads e juros reais no mercado de crédito. Contribuem para esse cenário mais promissor a expansão das emissões de debêntures incentivadas e possibilidade de emissão de debêntures de infraestrutura, o Fundo Clima e incentivos dos bancos públicos à inovação e exportações.