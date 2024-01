Bolsas da Europa fecham sem sinal único; Santander sobe e H&M despenca com resultados

As bolsas europeias fecharam nesta quarta-feira, 31, com desempenhos divergentes, com os três principais mercados da região no negativo, diante da cautela antes da decisão do Federal Reserve (Fed) nos EUA e com a reação dos investidores a uma série de balanços. As ações do Santander subiram com resultado, enquanto a H&M derreteu com troca de CEO na esteira de desempenho frustrante das vendas.

Em Londres, o FTSE-100 fechou em baixa de 0,47%, na mínima intradiária de 7.630,57 pontos. O CAC-40, de Paris, perdeu 0,27%, para os 7.656,75 pontos.

Em Frankfurt, o DAX caiu 0,40%, aos 16.903,76 pontos, com a Bayer (-3,72%) respondendo como a maior queda porcentual entre as integrantes do índice. As ações prolongaram a reação negativa após a Justiça dos EUA condenar em 26 de janeiro a empresa a pagar US$ 2,25 bilhões em indenizações pelo herbicida Roundup. Na contramão, as ações da Volkswagen subiram 2,85% e ajudaram a limitar a queda do DAX, após a montadora lançar uma empresa de inteligência artificial.