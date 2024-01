BC da Colômbia corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 12,75%

O Banco da República da Colômbia reduziu sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 12,75% ao ano, em reunião na qual todos foram favoráveis à redução, mas dois dirigentes votaram por um corte mais agressivo, de 50 pontos-base.

No comunicado oficial, a autoridade destaca que a inflação continuou caindo em dezembro, pelo nono mês consecutivo, e vem se comportando de acordo com as projeções da equipe técnica do BC.

A expectativa para trazer a inflação de volta à meta continua sendo para o primeiro semestre de 2025, diz o Conselho.