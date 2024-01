Banco Central reduz taxa de juros para 11,25% ao ano

No comunicado, a autoridade monetária informou que, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia .

"A inflação cheia ao consumidor, conforme esperado, manteve trajetória de desinflação, assim como as medidas de inflação subjacente, que se aproximam da meta para a inflação nas divulgações mais recentes", informou a nota.

As expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

As projeções de inflação do Copom em seu cenário de referência situam-se em 3,5% em 2024 e 3,2% em 2025. As projeções para a inflação de preços administrados são de 4,2% em 2024 e 3,8% em 2025.

Redução de 0,5 ponto percentual para próxima reunião

Por unanimidade, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões.

A avaliação é de que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.

"O Comitê enfatiza que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos"