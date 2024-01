Agricultura foi única atividade com redução de empregados em 2023, mostra IBGE

A Agricultura foi a única atividade com redução na média de empregados em 2023 ante 2022, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na média do ano, que agora considera somente as respostas das primeiras visitas aos entrevistados, o grupo que reúne as atividades de agricultura, pecuária, pesca e aquicultura perdeu 361 mil empregados em 2023.

Segundo a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, isso está relacionado com o aumento da automação no campo, mas também com o encolhimento da agricultura familiar que, proporcionalmente, tem um bom número de pessoas ocupadas.

"Essa perda de ocupação da agricultura é efeito da questão da mecanização, mas também dos impactos climáticos, que acabam recaindo nas pequenas agriculturas", disse Beringuy.