NY e queda das commodities impedem alta do Ibovespa após dados da Vale

O viés de queda dos índices futuros de ações em Nova York e a desvalorização das commodities impedem alta do Ibovespa na manhã desta terça-feira, 30, na esteira do crescimento da produção do minério de ferro pela Vale no quarto trimestre. "O mercado está em compasso de espera pelas decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente pelo Fed, se haverá algum sinal sobre o início da queda dos juros, se será mesmo em maio, dado que para esta reunião ninguém espera corte", diz Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao mesmo tempo, ficam no radar os ruídos envolvendo as principais empresas que integram o Índice Bovespa - a própria Vale e Petrobras -, um dia antes da decisão sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos. Já na Europa, as bolsas sobem após o PIB da zona do euro surpreender no quarto trimestre, enquanto nos EUA ficam no foco os resultados da Microsoft e Alphabet no fechamento de hoje, e dados de emprego.

"Hoje, o mercado avalia o relatório Jolts que antecede o payroll relatório oficial de emprego dos EUA, na sexta, e os balanços da Alphabet e da Microsoft", ressalta Gabriela Sporch, analista da Toro Investimentos Em seu relatório, a Vale informou, após o fechamento da B3, aumento de 10,6% na produção de minério no quarto trimestre em relação a igual período de 2022, alcançando 89,397 milhões de toneladas. No total de 2023, a produção ficou acima do guidance de 315 milhões de toneladas. Já as vendas de finos caíram 4,1% ante igual período do ano passado. Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,36%, aos 128.502,66 pontos. As ações da mineradora caíram 0,47% na ocasião. Nesta manhã, cedem perto de 1,00%, em meio ao recuo de 1,76% do minério de ferro, em Dalian, na China, onde persistem preocupação com os impactos da crise imobiliária na economia, nas empresas de construção e consequentemente nas siderúrgicas. A queda do principal indicador da B3 ontem ainda espelha os ruídos políticos em torno da Vale. Apesar da desistência do governo Lula em colocar o ex-ministro Guida Mantega no conselho ou mesmo na presidência da empresa, as incertezas continuaram. Numa espécie de represália, o governo cobra da mineradora R$ 25,7 bilhões pela renovação de concessões ferroviárias durante gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sexta-feira, o conselho pode definir quem ficará no comando da companhia. O chamado Comitê de Pessoas da Vale analisa a avaliação sobre a administração do atual CEO, Eduardo Bartolomeo, elaborada por uma firma especializada. Outro foco deve ficar nas ações da Petrobras, à medida que o governo Lula avalia recorrer à estatal no pacote de socorro às companhias aéreas, apurou a Coluna do Estadão. A medida pode ser vista como tentativa de ingerência na empresa. As ações da Petrobrás caem entre 0,59% (PN) e -0,17% (ON), às 11h13.

