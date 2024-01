IPC-M acelera a 0,59% em janeiro, ante 0,14% em dezembro, diz FGV

Seis das oito classes de despesas que compõem o indicador apresentaram aceleração nesta leitura, segundo a FGV, com destaque para Alimentação (0,55% para 1,62%), puxado por hortaliças e legumes (2,65% para 12,41%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) de janeiro acelerou a 0,59%, após subir 0,14% em dezembro, dentro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), informou nesta terça-feira (30) a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula alta a 3,38% em 12 meses.

Em contrapartida, registraram arrefecimento nesta leitura os grupos Habitação (0,23% para 0,16%) e Transportes (-0,15% para -0,16%).

Influências

As maiores influências de alta nesta leitura do IPC-M partiram de Curso de ensino fundamental (0,0% para 6,11%); batata inglesa (15,73% para 27,42%); curso de ensino superior (zero para 3,64%); tomate (-6,89% para 13,79%) e banana prata (11,66% para 15,71%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo gasolina (-1,08% para -0,74%); aluguel residencial (0,51% para -0,88%); shampoo, condicionador e creme (1,29% para -3,64%); passagem aérea (3,10% para -0,77%) e etanol (-0,74% para -2,43%).

IPAs

Os preços ao produtor industrial recuaram 0,29% no IGP-M de janeiro, após subirem 0,24% na leitura de dezembro. No mesmo período os preços ao produtor agropecuário também arrefeceram, de 3,07% em dezembro para 0,49% neste mês.