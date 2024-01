Inflação cai no mundo e 80% dos países terão índices de preços menores em 2024, aponta FMI

A inflação tem caído em ritmo mais forte que o esperado globalmente e deve seguir em baixa ao longo dos próximos anos, prevê o Fundo Monetário Internacional (FMI) na atualização de janeiro do relatório Perspectivas da Economia Mundial, divulgado nesta terça-feira, 30. O movimento é atribuído ao reequilíbrio das cadeias produtivas, além do relaxamento do mercado de trabalho e a contenção do crescimento salarial.

Cerca de 80% dos países do mundo devem ter leituras inflacionárias mais baixas em 2024 do que em 2023, de acordo com o FMI. O Fundo prevê que a inflação no planeta cairá da taxa anual de 6,8% no passado para 5,8% no atual, sem alteração em relação à estimativa anterior, de outubro. Para 2025, a instituição revisou para baixo a expectativa para o índice de preços mundial, de 4,6% para 4,4%.

A entidade acredita que o processo de desinflação será mais rápido em economias desenvolvidas, onde a inflação anual deve passar de 4,6% em 2023 para 2,6% em 2024 - 0,4 ponto porcentual a menos do que se previa antes. Já em 2025, a expectativa para a taxa inflacionária nesses mercados é de 2,0%.