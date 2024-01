IGP-M arrefece a 0,07% em janeiro, após 0,74% em dezembro de 2023, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,07% em janeiro, após subir 0,74% em dezembro de 2023, informou na manhã desta terça-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com esse resultado, o índice acumula queda de 3,32% em 12 meses. O movimento do IGP-M foi puxado pela queda de 0,09% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que havia subido 0,97% em dezembro. Também houve arrefecimento no Índice Nacional de Custos da Construção (0,26% para 0,23%). Houve, por outro lado, aceleração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), de 0,14% em dezembro para 0,59% em janeiro, de acordo com a FGV.