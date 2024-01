Ifo prevê nova queda do PIB da Alemanha no 1º trimestre e consequente recessão

O instituto alemão Ifo previu nesta terça-feira, 30, que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha provavelmente sofrerá nova contração no primeiro trimestre deste ano, de 0,2%.

Mais cedo, pesquisa da Destatis mostrou que o PIB alemão encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores. Como o PIB do terceiro trimestre foi revisado para cima, de queda de 0,1% para estabilidade, a maior economia da Europa evitou uma recessão técnica no fim do ano passado.

Se a previsão do Ifo se concretizar, porém, a Alemanha entrará em recessão, que é normalmente caracterizada por dois trimestres seguidos de recuos do PIB.