Confiança de serviços (ICS) sobe 1,9 ponto em janeiro ante dezembro, para 95,7 pontos, diz FGV

A alta de 1,9 ponto no Índice de Confiança de Serviços (ICS) na passagem de dezembro para janeiro interrompeu recuos consecutivos registrados nos últimos cinco meses, na série com ajuste sazonal, e atingiu 95,7 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 30. Este é o maior nível do ICS desde outubro de 2022 (97,6 pontos). Em médias móveis trimestrais, o ICS avançou 0,6 ponto.

"Após um fim de ano desafiador para o setor de serviços, 2024 se inicia com melhora na confiança. Apesar disso, a percepção sobre a situação atual ratifica a perda de fôlego do setor observada desde o segundo semestre de 2023", avaliou Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre.

Segundo ele, melhores avaliações na demanda para o primeiro trimestre do ano e a redução do pessimismo sobre o ambiente de negócios podem refletir na volta do crescimento do setor, ainda mais pela disseminação entre os principais setores.