Ceará tem mais de 42 mil trocas de operadoras de telefonia em três meses

As solicitações para transferências de operadoras de telefones fixos respondem por 354,55 mil (23%) e as trocas no serviço móvel por 1,15 milhão (77%).

Como fazer uma portabilidade numérica?

Informar à operadora de telefonia que recebe o pedido, o nome completo

Comprovar a titularidade da linha telefônica

Informar o número do documento de identidade

Informar o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica

Informar o endereço completo do assinante do serviço

Informar o código de acesso

Informar o nome da operadora de onde está saindo

Responder o SMS de confirmação da Portabilidade, caso seja solicitado

Como consultar a situação da sua portabilidade numérica?

A operadora para a qual o usuário deseja migrar fornecerá um número de protocolo da solicitação a fim de que ele possa acompanhar o processo de transferência.

O modelo de portabilidade numérica no Brasil determina que as migrações só podem se efetivar dentro do mesmo serviço – móvel para móvel ou fixo para fixo – e na área de abrangência do mesmo DDD.

Para ver a movimentação de pedidos e efetivações de transferências da portabilidade numérica, é preciso informar o DDD e a data de início do serviço, pelo site da ABR Telecom.