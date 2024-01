Além de Repar, Reduc (RJ), Replan (SP) e RPBC (SP) vão produzir diesel R5, diz Petrobras

A Petrobras informou nesta terça-feira, 30, que ampliou os testes em suas unidades para aumentar a capacidade de produção de combustível com conteúdo renovável. Além da Repar, no Paraná, que já comercializa o diesel R5 (5% renovável), farão testes as refinarias Reduc, no Rio de Janeiro, e Replan e RPBC, em São Paulo.

O diesel R5 está sendo gerado a partir do coprocessamento de derivados de petróleo (parcela mineral) com matérias-primas de origem vegetal, como óleo de soja.

O combustível é uma alternativa sustentável para os veículos do ciclo diesel, já que a redução das emissões associada à parcela renovável é de ao menos 60% em comparação com o diesel mineral, podendo ser até maior a depender da matéria-prima utilizada.