Ouro fecha em alta, enquanto investidores se preparam para decisões de Fed e BoE

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 29, mantendo-se acima da marca psicológica de US$ 2.000 por onça-troy, o que favorece um rali do preço do metal em um futuro próximo, segundo afirmam especialistas. "O mercado de ouro está em uma caixa de pólvora, e são muitos os eventos que podem desencadear a chama para o metal explodir", escreve o TD Securities.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em alta de 0,40%, a US$ 2.025,40 por onça-troy.

Traders balizam suas apostas enquanto aguardam as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Banco da Inglaterra (BoE, na singla em inglês). Paralelo a isto, as tensões no Oriente Médio permanecem elevadas, após um grupo apoiado pelo Irã atacar uma base militar dos EUA na Jordânia.