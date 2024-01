Entidade de MT pede mais recursos do Tesouro

Em ofício enviado na sexta-feira, 26, ao secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) apresentou uma série de propostas para socorrer os agricultores do setor.

Entre as propostas , está a liberação de R$ 500 milhões do Tesouro para alongar as dívidas dos produtores do Estado afetados pela estiagem. A entidade também propôs a criação de duas linhas emergenciais de crédito. Uma em dólar, no valor de US$ 1,95 bilhão, via BNDES, com taxa de 5,5% ao ano mais variação cambial; e outra em reais, estimada em R$ 1,05 bilhão, com recursos do Tesouro, a taxa de 7% ao ano. A entidade sugere cinco anos de prazo e um de carência para a devolução dos recursos.

A entidade pede ainda a mediação do governo com as tradings para discutir cláusulas do "washout" (mecanismo de recompra de contratos), com o argumento de que produtores com perdas mais significativas não conseguirão entregar a soja negociada antecipadamente. A entidade quer que "os porcentuais sejam reajustados, no mínimo, aos patamares a que essas companhias são submetidas em contratos internacionais".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.