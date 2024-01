Em novo ato, auditores-fiscais inspecionarão mais bagagens para ampliar filas em 10 aeroportos

A lista repassada pelo Sindifisco tem nove aeroportos, incluindo os maiores do Brasil, como Guarulhos, Brasília, Galeão, Confins, Viracopos, Recife e Porto Alegre. Ainda, o sindicato cita os aeroportos de João Pessoa e Corumbá.

Os auditores-fiscais da Receita Federal irão realizar uma intensificação de fiscalização e ampliação de amostragem nas bagagens de passageiros que chegarem ao País nesta terça-feira, 30, em pelo menos 10 aeroportos. Segundo o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), o ato grevista poderá resultar em aumento de filas no interior dos aeroportos.

Na semana passada, os auditores-fiscais fizeram greve nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados com foco nas cargas. Há também expectativas de que a ação desta terça-feira afete o fluxo de mercadorias em pontos de fronteiras terrestres ainda não definidos.

"Os auditores-fiscais esperam por sete anos o cumprimento da lei 13.464, que prevê a implantação do programa de produtividade da Receita Federal. Não tendo mais condições de aguardar, a categoria se mobilizou durante os anos de 2022 e 2023, e agora, como último recurso, deflagrou o movimento grevista. Para diminuir os efeitos negativos para a população, estamos respeitando rigorosamente as prioridades legais para medicamentos, alimentos perecíveis e cargas vivas", afirma o diretor do Sindifisco Nacional, Alexandre Teixeira.

A categoria também irá realizar um ato em frente ao Ministério da Fazenda, em Brasília, na próxima quarta-feira, 31, às 10 horas.