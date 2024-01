Dezembro foi positivo na arrecadação e tributação sobre consumo teve reação, afirma Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, avaliou nesta segunda-feira, 29, que o mês de dezembro foi "positivo" para a arrecadação do governo, diante de uma "reação importante" da tributação sobre o consumo. Para Ceron, o resultado indica uma retomada e é um sinal importante para os próximos meses, pontuando que, mesmo que parciais, os dados de janeiro também apontam uma recuperação no nível de receitas do governo. "A performance de janeiro, ainda que parcial, nos dá perspectivas positivas", disse. Em dezembro, a arrecadação do governo teve alta real de 3,6%. Mas, no ano, houve um recuo de 2,8%.

Segundo o Tesouro, em dezembro, foi registrado um aumento de R$ 1,1 bilhão na arrecadação do IPI, além de mais R$ 6 bilhões na entrada de receitas do Imposto sobre a Renda. Já em relação ao CSLL, houve um recuo de R$ 1,6 bilhão no último mês.

Sentenças judiciais e Bolsa Família