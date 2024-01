Confiança da Indústria sobe 1,8 ponto em janeiro, a 97,4 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) cresceu 1,8 ponto porcentual em janeiro, a 97,4 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta segunda-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado é o maior para o indicador desde agosto de 2022, quando havia atingido 100,0 pontos. Com o resultado agora divulgado, a média móvel trimestral do índice avançou 2,2 pontos, para 95,4 pontos.

"Após um fim de ano menos pessimista, o setor industrial começa 2024 com alta na confiança. A recuperação se mantém pelo quarto mês consecutivo e com características semelhantes ao observado nos últimos meses", destaca, em nota, o economista do Ibre/FGV Stéfano Pacini.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para ele, a alta em janeiro reflete a percepção de melhora dos empresários em relação à situação atual, como resultado do aumento da demanda e do movimento de escoamento de estoques, que alcançaram o nível neutro pela primeira vez desde 2022.