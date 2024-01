Com microcrédito, agro e construção fortes, novo VP do Santander destaca planos para o Ceará

Conforme o novo vice-presidente para a área de Varejo, Ede Viani, o microcrédito junto com agronegócio e construção devem proporcionar avanço na participação da instituição no mercado cearense Crédito: Santander/Divulgação

O banco Santander experimentou avanço de 50% na sua base de clientes microcrédito no Ceará entre 2021 e setembro de 2023. Conforme o novo vice-presidente para a área de Varejo, Ede Viani, o microcrédito junto com agronegócio e construção devem proporcionar avanço na participação da instituição no mercado cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista exclusiva ao O POVO durante agenda no Ceará, o VP do Santander destaca que a grande atuação da instituição em microfinanças no Brasil acontece no Nordeste e Fortaleza tem um papel preponderante neste cenário.

Expectativa de avanço no mercado cearense Ao O POVO, o executivo destaca que o banco pretende continuar avançando no relacionamento com os cearenses. Atualmente, o Santander possui presença em 27 municípios cearenses e atende 1,87 milhão de clientes. Na agenda em Fortaleza, Ede participou de reuniões com funcionários do Santander e também pauta externa, com representantes do setor de construção. Banco Santander Crédito: Santander/Divulgação