Ceron: dados parciais de janeiro mostram desempenho maior do que o esperado (para arrecadação)

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, reforçou nesta segunda-feira (29) que os dados preliminares da arrecadação de janeiro mostraram uma "performance" de entrada de receitas maior do que a inicialmente esperada pela pasta. Ceron pontuou que houve "muito avanço" na correção de distorções fiscais, com a ajuda do Congresso Nacional. "Agradecemos o empenho do Congresso e Judiciário, que estão nos apoiando numa agenda de Estado, de recuperação econômica", disse.

Rogério Ceron reconheceu que as despesas registradas com o Proagro tiveram uma "expansão brutal" não prevista para 2023, devido ao aumento de sinistros em decorrência, por exemplo, de eventos climáticos. Segundo o órgão, na variável de "subsídios, subvenções e Proagro", o gasto no ano passado cresceu 34,4% em relação a 2022. "Tivemos de fazer complementação de recurso, com aumento de sinistros, com eventos climáticos", disse Ceron, pontuando, por sua vez, que a política está a cargo do Banco Central.