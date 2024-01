Bolsas de NY sobem e renovam máximas históricas de Dow Jones e S&P 500, após anúncio do Tesouro

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 29, e tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 cravaram nova máxima histórica, após os índices acelerarem ganhos no fim do pregão depois que o Tesouro dos EUA anunciou que precisará realizar leilões de títulos públicos para cumprir as necessidade de refinanciamento da dívida do governo americano abaixo do valor esperado pelos analistas. Investidores aguardavam ainda a divulgação dos resultados de grandes empresas de tecnologia e a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nos próximos dias.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,76%, aos 4.927,93 pontos, superando a máxima histórica anterior de 4.894,16 pontos atingida em 25 de janeiro. O Dow Jones subiu 0,59%, aos 38.333,45 pontos, também em recorde. O Nasdaq ganhou 1,12%, aos 15.628,04 pontos.

O Departamento do Tesouro dos EUA espera tomar emprestado US$ 760 bilhões no primeiro trimestre, de acordo com um comunicado de imprensa publicado na tarde de segunda-feira. Este valor está abaixo da estimativa anterior de cerca de US$ 815 bilhões, "em grande parte devido às projeções de fluxos fiscais líquidos mais elevados e de um saldo de caixa mais elevado no início do trimestre", aponta o comunicado.