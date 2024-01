Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas Evergrande fica no radar

Em Hong Kong, um alto tribunal ordenou que a Evergrande seja liquidada, após a problemática incorporadora chinesa não conseguir chegar a um acordo com seus credores. Negócios com as ações da Evergrande, que tombaram mais de 20% na sessão da manhã, foram interrompidos.

São Paulo, 29/01/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, mas um pedido de liquidação da gigante do setor imobiliário chinês China Evergrande, pela Justiça de Hong Kong, ficou no radar dos investidores.

O índice Hang Seng, no entanto, acabou fechando em alta de 0,78% em Hong Kong, a 16.077,24 pontos, com a ajuda do setor de tecnologia.

Na China continental, por outro lado, ações de semicondutores e de fabricante de hardware pesaram hoje, após a Intel desabar quase 12% em Nova York na sexta-feira (26), em função de seu balanço e projeções. O Xangai Composto caiu 0,92%, a 2.883,36 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões positivos alimentada por recentes medidas de estímulos de Pequim, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve perda ainda mais expressiva, de 2,42%, a 1.637,41 pontos.

No fim de semana, foram divulgados dados sobre o lucro industrial chinês, que teve expansão anual de 16,8% em dezembro, menor do que o avanço de 29,5% visto em novembro. Em todo o ano de 2023, houve queda de 2,3% no lucro, menor do que a perda de 4% de 2022.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,77% em Tóquio hoje, a 36.026,94 pontos, com o bom desempenho de ações do setor automotivo e de corretoras, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,89% em Seul, a, 2.500,65 pontos, no terceiro pregão consecutivo de ganhos, e o Taiex registrou alta de 0,69% em Taiwan, a 18.119,63 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana garantiu o sexto avanço seguido, na volta de um feriado. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,30% em Sydney, a 7.578,40 pontos.

