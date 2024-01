B3 exclui Gol de todos os seus índices em decorrência de pedido de Chapter 11 nos EUA

A Bolsa brasileira (B3) informou que excluirá as ações da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, negociadas sob o ticker GOLL4, de todos os seus índices, em virtude do pedido de Chapter 11 pela companhia perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos, bem como das demais repercussões no mercado.

A Gol terá seus títulos excluídos dos índices IBOV, IBRA, IBXX, ICO2, IDVR, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX e SMLL ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão regular da terça-feira, 30, sendo sua participação redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira com o pertinente ajuste nos redutores.

Com isso, a "GOLL4" segue negociada normalmente, mas passa a ser listada na B3 sob o título de "Outras Condições" a partir do pregão desta terça-feira.