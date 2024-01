Preço da gasolina fica estável e etanol cai no Ceará; veja valores

Os preços da gasolina e do diesel permaneceram estáveis no Ceará no período entre 21 e 27 de janeiro, conforme o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

(Veja abaixo a tabela com a relação dos preços dos combustíveis no Ceará)

Os dados ainda apontam que o preço do etanol apresentou queda de 4,7% no Estado. O preço médio praticado foi de R$ 4,05, sendo que o preço mínimo encontrado foi de R$ 3,83 e o máximo de R$ 5,75.