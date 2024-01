IPCA-15 tem variação de 0,31% em janeiro; dado 'vaza' antes da hora

A despeito da desaceleração do IPCA-15 acima das expectativas, o Itaú Unibanco avalia que o "qualitativo" da divulgação foi pior do que o esperado. O banco cita como exemplo o avanço da chamada taxa de serviços subjacentes, "com surpresa altista" neste segmento de preços. Por ora, o Itaú mantém a expectativa de alta de 3,6% para o IPCA fechado em 2024, conforme o relatório assinado por Luciana Rabelo.

O número também ficou bem abaixo do que o mercado projetava. Segundo o Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a expectativa era de uma aceleração em relação ao mês passado, fechando em 0,47%. Ainda de acordo com os dados divulgados ontem pelo IBGE, nos últimos 12 meses a variação do IPCA-15 está em 4,47%, abaixo dos 4,72% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2023, o IPCA-15 havia ficado em 0,55%.

Do lado de queda, a instituição menciona que foi surpreendida com as taxas em passagem aérea e transporte por aplicativo. "Os itens que repetem a variação do IPCA-15 para o IPCA fechado do mês (principalmente passagem aérea) vieram abaixo da nossa projeção", afirma. Em contrapartida, cita que serviços pessoais vieram acima das expectativas.

Grupos

Em relação aos dados do indicador, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados sete registraram alta em janeiro, segundo a divulgação do IBGE. A maior variação (1,53%) veio do grupo Alimentação e Bebidas. O grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com alta de 0,56%, acelerou em relação ao mês anterior (0,14%), enquanto Habitação (0,33%) registrou alta menos intensa. O grupo Transportes caiu 1,13% em janeiro, e as demais variações ficaram entre a queda de 0,03% de Comunicação e a alta 0,56% de Despesas Pessoais, segundo o IBGE.

No grupo Alimentação e Bebidas, a alimentação no domicílio subiu 2,04% em janeiro. Contribuíram para esse resultado as altas da batata-inglesa (25,95%), tomate (11,19%), arroz (5,85%), frutas (5,45%) e carnes (0,94%). Já a alimentação fora do domicílio (0,24%) desacelerou em relação a dezembro (0,53%).

No caso do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, o resultado foi influenciado pelos planos de saúde (0,77%) e pelos itens de higiene pessoal (0,58%). De acordo com o órgão, tiveram destaque também as altas do desodorante (1,57%), do produto para pele (1,13%) e do perfume (0,65%).

Já no grupo Habitação, o resultado de energia elétrica residencial (-0,14%) foi influenciado pela incorporação de alterações nas alíquotas de ICMS em Recife (1,56%), Fortaleza (-0,18%) e Salvador (-3,89%), a partir de 1.º de janeiro.