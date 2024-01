Empresas aéreas receberam R$ 7,59 bi em benefícios fiscais. Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Companhias aéreas, que negociam um fundo de socorro com o Governo Federal, receberam ao menos R$ 7,59 bilhões em benefícios fiscais em 2021. A TAM Linhas Aéreas, atualmente dirigida pela marca Latam, lidera o maior valor de renúncias fiscais do grupo aéreo, com R$ 3,8 bilhões. Em seguida, a companhia Gol, que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos (EUA), aparece com um recebimento de R$ 1,8 bilhão. Já a Azul alcançou R$ 950 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados de parte das renúncias fiscais de 2021, que somam R$ 215 bilhões, foram liberados na última quinta-feira, 25, para consulta no Portal da Transparência do Governo Federal.

Play