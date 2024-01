Leilão da Receita Federal em fevereiro terá Ferrari avaliada em R$ 5 milhões

O carro foi apreendido em julho de 2023, no Porto do Rio de Janeiro, por fraude em operações de comércio exterior, afirma a Receita. "Na tentativa de justificar recursos, o importador, pessoa física sem lastro financeiro, lançou mão de instrumentos fictícios e complexa estrutura empresarial para acobertar a operação", diz o site do órgão.

A Receita Federal realizará um leilão eletrônico em fevereiro no qual estará disponível para lances uma Ferrari modelo F8 Spider, ano 2022. Segundo a Receita, o veículo de luxo é avaliado em R$ 5 milhões e tem motor com 720 cavalos de potência, com capacidade de fazer de 0 km/h até 100 km/h em 2,9 segundos. A velocidade máxima é de 340 km/h.

O período para o recebimento de propostas vai das 9h do dia 19 de fevereiro até às 21h do dia 21. A sessão para lances está prevista para o dia 22, às 10 horas. A participação é feita pela internet, no "Sistema de Leilão Eletrônico" da Receita Federal.

Para participar, a pessoa jurídica deve ser portadora de identidade digital gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. É preciso entrar no site da Receita Federal, clicar em Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) e acessar a opção "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal".

Depois, o interessado deve selecionar o Edital de Leilão nº 0717600/0001/2024 e acionar a opção "Incluir Proposta". Ele deverá declarar que tem ciência e concorda com os termos e condições do edital, que cumpre as condições exigidas e que inexistem fatos impeditivos para participação no processo licitatório.

O proponente poderá apresentar um único lance por lote, sempre respeitando o valor mínimo estabelecido, com a possibilidade de alterá-lo ou excluí-lo até o final do período previsto para o recebimento de propostas.

Será possível visitar os lotes nos dias 19 e 20 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Endereços, horários e regras podem ser consultados no edital do leilão, disponível no site da Receita Federal. O edital também traz informações detalhadas sobre os lotes e sobre outras regras gerais para a participação no leilão.