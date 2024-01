IPCA-15 de janeiro foi publicado antes do horário previsto no Sidra; IBGE apura vazamento

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta sexta-feira, 26, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) antes das 9 horas, horário previsto para a divulgação do indicador, no sistema Sidra.

Por volta das 8 horas, o IBGE havia divulgado em seu site que a variação mensal do índice para o mês de janeiro tinha o valor de 0,31%, segundo economistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A informação vazada circulou entre grupos de economistas no WhatsApp.