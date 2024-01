Haddad encerra agenda pública do dia após encontros com CUT, Abrasel e Shein

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou no início da tarde desta sexta-feira, 26, o gabinete da pasta na Avenida Paulista, em São Paulo, após terminar as três reuniões que estavam previstas na agenda pública pela manhã. Sem compromissos oficiais no restante do dia, o ministro não volta mais nesta sexta ao gabinete da capital paulista, conforme informação de sua assessoria.

O primeiro compromisso de Haddad nesta sexta-feira foi com o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, numa reunião de meia hora iniciada às 9h30 para tratar da agenda econômica do governo neste ano.

Na sequência, entre 10 horas e 11 horas, o ministro recebeu Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, associação que representa bares e restaurantes.