Grupo Saúde e Cuidados Pessoais sobe 0,56% no IPCA-15, mostra IBGE

Segunda maior influência no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de janeiro (impacto de 0,08 ponto porcentual), o grupo Saúde e Cuidados Pessoais viu os preços aumentarem 0,56% entre 15 de dezembro e 14 de janeiro, quando são coletados os preços considerados para o índice do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, esse resultado foi influenciado pela alta de preços dos planos de saúde no período, 0,77%, e pelos itens de higiene pessoal (0,58%).

Destacam-se aí as altas do desodorante (1,57%), do produto para pele (1,13%) e do perfume (0,65%).