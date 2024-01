Grupo Habitação sobe 0,33% no IPCA-15, revela IBGE

O grupo Habitação viu os preços subirem 0,33% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de janeiro, com impacto de 0,05 ponto porcentual no indicador, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi influenciado por movimentos de preços difusos no território.

Importante item na cesta do grupo, energia elétrica residencial recuou 0,14% nacionalmente, influenciada pela incorporação de alterações nas alíquotas de ICMS em Recife, onde houve alta de 1,56% no custo do serviço, além de Fortaleza (-0,18%) e Salvador (-3,89%), a partir de 1º de janeiro.

Houve, ainda, apropriação residual do reajuste de -1,41% nas tarifas de uma das concessionárias de energia elétrica pesquisadas em Porto Alegre (0,32%), a partir de 22 de novembro.