Dólar é pressionado por curva de Treasuries em meio a IPCA-15 mais fraco

O dólar opera em baixa sob influência externa e após a desaceleração maior que a esperada na alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de janeiro. Lá fora, a curva de juros dos Treasuries recua e o dólar cede também frente a seus pares rivais e várias moedas emergentes e ligadas a commodities, enquanto investidores aguardam a leitura de dezembro da inflação de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA (10h30), a medida preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para os preços e considerada o principal indicador do dia pelos investidores.

Os retornos dos títulos americanos e o dólar no exterior ainda ecoam a inflação PCE do quarto trimestre nos Estados Unidos, divulgada ontem, que voltou à meta de 2% no período de outubro a dezembro do ano passado, corroborando a tese de que o Federal Reserve cortará juros este ano, apesar da resiliência do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O IPCA-15 subiu 0,31% em janeiro, após ter avançado 0,40% em dezembro, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 12 meses, a alta foi de 4,47%, abaixo da mediana esperada (4,63%), ante taxa de 4,72% até dezembro de 2023.