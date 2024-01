Projeto que prevê uso do Fnac para socorrer aéreas depende do governo, diz autor

O avanço do projeto de lei 3.221/2023 no Congresso, que prevê o uso do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) como garantia de empréstimos tomados pelas companhias aéreas, depende de alinhamento e iniciativa do governo. Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o autor do PL, deputado Felipe Carreras (PSB-PE), diz que ministros já entenderam a importância, mas que falta o Executivo fechar questões internamente para iniciar o trabalho político de convencimento dos parlamentares.

A expectativa é de que a autorização do Fnac como fundo garantidor viabilize uma linha de crédito específica para as aéreas via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Essa é uma das apostas estudadas para socorrer as companhias da crise financeira reclamada por elas. "Eles querem empréstimo e precisam que tenha fundo garantidor que eles mesmo geram para comprarem novas aeronaves, aumentar oferta e reduzir preço", diz Carreras.

"Conversei com ministros e eles entenderam. Agora, estamos esperando a sinalização do governo de fechar questão quanto a isso e trabalhar politicamente com o Congresso. Ainda existe uma resistência entre parlamentares, porque tem um grupo que fica batendo no setor porque em dezembro e janeiro já costuma ter aumento de tarifas. Mas também falta o governo ter uma iniciativa, agir de forma integrada dentro do Palácio do Planalto, na Casa Civil", considera o autor do PL.