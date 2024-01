Para Biden, salário, riqueza e emprego nos EUA estão melhores agora do que antes da pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou em comunicado o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) em todo o ano passado, o acréscimo de 2,7 milhões de empregos e o núcleo da inflação de volta aos níveis pré-pandemia. "Como resultado, salários, riqueza e emprego estão maiores agora do que estavam antes da pandemia", afirmou.

Biden celebrou o terceiro ano seguido de crescimento. "Mas nosso trabalho não está concluído", acrescentou.

O presidente diz que continuará a lutar para cortar custos, implementar legislação sobre medicamentos prescritos, seguros-saúde e custos de energia limpa, bem como acabar com taxas ocultas que as companhias usam para prejudicar consumidores. E também diz que não permitirá que a ala "extrema" do Partido Republicano dê benefícios aos mais ricos e às grandes corporações, enquanto eleva custos e corta seguridade social.