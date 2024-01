Governo japonês avalia que economia ainda se recupera em ritmo moderado, mas parece pausar

A economia do Japão manteve recuperação em um ritmo moderado, mas indicou "estar pausando" em algumas partes em janeiro, afirmou o governo do país, em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 25. O documento também destaca que "toda a atenção" precisa ser direcionada aos riscos impostos pela situação no Oriente Médio e pelos efeitos do terremoto na península de Noto.

De acordo com o governo, o consumo privado está acelerando e a produção industrial também demonstra sinais de aceleração, ao passo que os preços ao consumidor seguiram com aumento modesto.

Os lucros corporativos e opiniões de empresas nas condições econômicas atuais estão melhorando, enquanto a situação de emprego também mostra algum movimento de melhora.