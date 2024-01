Dólar à vista fecha em baixa de 0,19% com exterior após dados dos EUA

O dólar à vista encerrou a sessão desta quinta-feira, 25, em baixa de 0,19%, cotado a R$ 4,9229, com mínima a R$ 4,9073 pela manhã. Foi o terceiro pregão seguido de queda da moeda americana, que agora passa a acumular leve baixa (0,08%) na semana. Com a agenda doméstica esvaziada e sem novidades relevantes nas tratativas da pauta econômica entre governo e Congresso, os negócios foram mais uma vez guiados pelo ambiente externo, marcado por alta das commodities e queda das taxas dos Treasuries.

A safra carregada de indicadores americanos hoje reforçou a leitura de que a economia dos EUA caminha para o almejado "pouso suave", com continuidade do processo de desinflação em meio a um nível de atividade ainda saudável. Tal ambiente ratifica as apostas de que o Federal Reserve (Fed, o BC americano) pode começar um ciclo de redução dos juros ainda no primeiro semestre, com mais de 80% de chances de corte em maio, segundo plataforma da CME Group. Já as apostas para março, que chegaram a superar 80% no fim do ano passado, agora estão na faixa de 40%.

O PIB americano cresceu a ritmo anualizado de 3,3% no quarto trimestre, acima do teto (2,8%) e da mediana (2%) de Projeções Broadcast, mas mostrou desaceleração significativa em relação quarto trimestre, quando houve expansão anualizada de 4,9%. Já o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), desacelerou de 2,6% no terceiro trimestre para 1,7% no quarto. O núcleo do PCE se manteve em 2% no período. Amanhã, sai o PCE referente a dezembro, que pode mexer com as expectativas em torno condução da política monetária pelo Fed.