Bolsas da Europa fecham mistas, enquanto investidores digerem decisão do BCE

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 25, enquanto os investidores digeriam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Por mais que a instituição tenha deixado juros inalterados, alguns analistas identificaram um subtexto "dovish" no tom da presidente Christine Lagarde, que esperavam que pressionaria mais contra expectativas de cortes antes do verão local.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com alta de 0,32%, aos 478,64 pontos.

Já era amplamente esperado que o BCE mantivesse suas taxas de política monetária nesta quinta-feira. Na coletiva de imprensa que se seguiu, Lagarde reafirmou que os juros poderão ser cortados a partir de junho, no verão local, mas evitou responder diretamente se isso descarta a possibilidade de o afrouxamento começar antes.